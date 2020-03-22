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أرسلت الحكومة الهولندية رسالة إلى مواطنيها اليوم الأحد تحثهم على البقاء في منازلهم قدر الأمكان لتقييد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بنصائح عدم الخروج.

وقالت الرسالة "احمى نفسك والآخرين. معا نستطيع هزيمة كورونا".

وتدعو المدن والمجالس المواطنين إلى التوقف عن الذهاب إلى الحدائق والشواطئ والسفر بالقطارات فقط في حالة الضرورة القصوى.

وفي أمستردام، تم إغلاق مواقف السيارات القريبة من الشواطئ وتمت إعادة الناس إلى منازلهم.

ولم تفرض الحكومة الهولندية حظرا للتجوال لاحتواء وباء كورونا، لكنها حثت المواطنين على تجنب الاتصال الاجتماعي والحفاظ على مسافة لا تقل عن 5ر1 متر بين كل شخص وآخر.

وحتى يوم السبت، سجلت هولندا 3600 حالة إصابة بكورونا فضلا عن 136 حالة وفاة.