موسكو: التدابير المتخذة كافية لمواجهة «كورونا» في المرحلة الحالية ولا خطط للحجر الصحي

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد، أن التدابير المتخذة كافية لمواجهة الفيروس في المرحلة الحالية ولا توجد خطط لإعلان حجر صحي مشدد حتى الآن.

وذكر مصدر حكومي روسي لوكالة أنباء "سبوتنيك" - في وقت سابق اليوم - أن الحكومة تميل إلى تشديد الحجر الصحي على كافة الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات حازمة للكشف عن المصابين وإجراء الفحوصات للكشف عن المرضى.

وأضاف أن "سرعة تفشي الوباء في روسيا من الناحية الرياضية تشبه الوضع في دول مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث توجد زيادة يومية في عدد الإصابات تترواح بين 27 و33 بالمئة".

وتابع: "لكي تتمكن روسيا من اتباع الدول التي تواجه هذا الوباء بشكل ناجح، مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، لابد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".

وأشار المصدر إلى أن روسيا لا تزال أمامها احتياطي من الوقت من أجل اتخاذ هذه التدابير الصارمة، مشددا على أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الوباء.