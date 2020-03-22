 الحكومة الفلسطينية تقرر منع المواطنين من الخروج من المنازل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الفلسطينية تقرر منع المواطنين من الخروج من المنازل

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:28 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:28 م

قررت الحكومة الفلسطينية منع المواطنين من الخروج من المنازل والتنقل بين المحافظات اعتبارا من العاشرة مساء اليوم ولمدة 14 يوما.

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