الحكومة الفلسطينية تقرر منع المواطنين من الخروج من المنازل

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قررت الحكومة الفلسطينية منع المواطنين من الخروج من المنازل والتنقل بين المحافظات اعتبارا من العاشرة مساء اليوم ولمدة 14 يوما.