 الحكومة الإسبانية تمدد إجراءات العزل حتى 11 أبريل - بوابة الشروق
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الحكومة الإسبانية تمدد إجراءات العزل حتى 11 أبريل

هديل هلال
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 6:11 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 6:11 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحكومة الإسبانية ستمدد إجراءات العزل حتى 11 أبريل، وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الأحد.

ودخلت إسبانيا، الأحد الماضي، تحت الحجر الصحي الكلي، مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية، بحيث منع التجول إلا للضرورات؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 318 ألف إصابة.

 


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