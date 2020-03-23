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فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 674 شخصا وأكثر من 16 ألف إصابة

علم فرنسا
علم فرنسا
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 11:27 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 11:27 م

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 674 شخصا.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك إلى 16 ألفا و18 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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