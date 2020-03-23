فرنسا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 674 شخصا وأكثر من 16 ألف إصابة

الأكثر قراءة
«صحة أسيوط»: اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 14
اكتشاف حالة إصابة بكورونا في بورسعيد.. شخص قادم من العمرة منذ 11 يوما
بعد إصابة أحد أطبائها بكورونا.. غلق مستشفى خاص بالهرم مؤقتا
«الأزهر للفتوى» يضع 10 قواعد للصلاة في المنزل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 674 شخصا.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك إلى 16 ألفا و18 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.