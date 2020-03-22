القوات المسلحة السعودية تتدخل لمساندة الصحة في مواجهة كورونا

تدخلت القوات المسلحة السعودية لمساندة جهود وزارة الصحة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم السبت أن "وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، سخرت جميع الإمكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على أرض الوطن".

وأضافت الوكالة أن "الخدمات الطبية للقوات المسلحة بدأت بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشارت الوكالة إلى أنه" تم تجهيز مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة،غرب المملكة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأوّلي، وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية، ورفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات".

يذكر أنَّ المملكة اتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا منها إيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وتعليق الدراسة، وإيقاف وسائل النقل العام، ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في وقت سابق اليوم،ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392 ،مشيرا إلى تعافي 16 حالة.