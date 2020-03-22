الإنتاج الحربي يمد فترة الراحة لأسبوع آخر

قرر مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي مد إجازة لاعبيه حتى يوم الأحد المقبل، على أن تتجدد حال عدم حدوث أي جديد بشأن التوقف الكروي في الفترة الحالي.

وكان من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوع آخر، في ظل تفشي فيروس كورونا الوبائي حول العالم.

وطالب مختار لاعبي الانتاج الحربي بضرورة عدم الإفراط في تناول المأكولات والحفاظ على المعدل البدني الذي وصل إليه الفريق قبل توقف الدوري العام.

من جهته، حرص خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي علي إحضار طاقم متخصص في التطهير والتعقيم، من أجل تطهير غرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادي.