شركة فيونا تخفض خطوط إنتاج المنتجات الكهربائية

اضطرت شركة فيونا للاضاءة إلى تقليل الطاقة الانتاجية لمصانعها والتى تعتمد على مواد خام قادمة من الصين. تبعا لتصريحات المهندس احمد شعبان رئيس الشركة.

اشار إلى تأخر وصول شحنات الخامات القادمة من الصين التى تستخدمها فى عمليات تصنيع المنتجات الكهربائية، حيث تستورد الشركة 40 % من مكونات المنتجات الكهربائية من الصين مما أدى إلى ارتباك فى عمليات التصنيع.

وبحسب شعبان تعانى السوق المحلية من مخاوف انتشار فيروس كورونا ما يهدد بكساد مبيعات المنتجات الكهربائية.

على الرغم من ذلك قامت الشركة بتنفيذ خطة توسعية خلال العام الجارى تضمنت إنشاء صاله جديدة بداخل مصنع الشركة بهدف إنتاج الوشوش الكهربائية بخامات محلية.

وتترقب الشركة إجراءات الحكومة بشأن السيطرة على فيروس كورونا وتأثيره على حركة بيع المنتجات الكهربائية.

وذكر أن الشركة تصنع اللمبات الليد من قدرات 3 واط حتى 50 واط كما تصنع بانلات بقدرة من 3 واط حتى 24 واط بتصميم يتناسب مع جميع الفئات.

وتمنح الشركة فترات ضمان تصل إلى 3 سنوات على جميع المنتجات الليد التى يتم طرحها فى السوق المحلية.