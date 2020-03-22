إريتريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت إريتريا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص يبلغ من العمر "39 عاما"، ليصبح بذلك عدد الدول الأفريقية التي سجلت حالات إصابة بالفيروس 39 دولة.

وقال وزير الاعلام يماني جيبريمسكيل في بيان أمس السبت إن المواطن الأريتيري، المقيم في النرويج، عاد لأريتريا في 21 مارس الجاري على متن رحلة جوية تابعة لشركة فلاي دبي.

وأضاف أن المريض ظهرت عليه أعراض الإصابة أثناء فحصه في المطار، وجرى وضعه في الحجر الصحي.

وكانت القارة الأفريقية بعيدة بصورة كبيرة عن الإصابات بالفيروس، ولكنها الآن سجلت أكثر من 700 حالة إصابة وما لايقل عن 17 حالة وفاة بالفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.