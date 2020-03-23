نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا، واحتجازها في المستشفى لتلقي العلاج.

وكتبت هيفاء في تغريدة عبر موقع تويتر ساخرة من تلك الشائعات: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".

جاء ذلك بعد إيقاف تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" بناءا على قرار النقابات الفنية في لبنان بإيقاف تصوير الأعمال الدرامية حتى إشعار آخر.

أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.