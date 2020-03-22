ماليزيا تؤكد تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا



ذكرت وزارة الصحة في ماليزيا بعد ظهر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، أن شخصا تاسعا توفي في البلاد، بعد إصابته بفيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة حوالي 13 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.



وقال نور هشام عبد الله، المدير العام بالوزارة إن المتوفى طبيب "48 عاما"، عاد مؤخرا من تركيا، وتم تشخيص حالته على إنها إصابة بالفيروس في 18 مارس.



وبلغت حالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا بالفيروس 1183 أمس السبت، وهي ثالث أعلى دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد الصين وكوريا الجنوبية.



وتم نشر الجيش اليوم الأحد، لدعم الشرطة التي تقوم بدوريات لمراقبة عملية إغلاق بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر.