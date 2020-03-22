البنوك تبحث مصير جمعياتها العمومية وتوقعات بتأجيلها للحفاظ على مساهميها

غياب الأجانب عن الجمعيات.. والتوجه أن تكون عبر الفيديو

تدرس العديد من البنوك إمكانية تأجيل جمعياتها العمومية المقرر انعقادها خلال الايام القادمة خوفا من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على مساهميها خاصة فى ظل خطة الدولة تقليل الاجتماعات والتجمعات الكبيرة.

وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن مصير الجمعيات العمومية مازال غامضا وقد تلجأ بعض البنوك إلى تأجيها او اتخاذ اجراءات وقائية اثناء الاجتماعات.

ورجحت المصادر ان تتم معظم الجمعيات عبر وسائل الاتصال الحديثة، حسبما أوصى البنك المركزى.

وتوقعت المصادر أن يغيب المساهمون الاجانب عن حضور تلك الجمعيات.

وانعقدت جمعية بنك الكويت الوطنى 11 مارس الجارى واقتصر الحضور على المصريين فقط.

«هناك تواصل بين البنوك و الجهات الرقابية لبحث امكانية تأجيلها ومن المرجح ان تصدر قرارات خلال الاسبوع الجارى لتحديد مصير هذه الجمعيات» ــ قال المصدر.

ومن البنوك التى من المقرر أن تعقد جمعيتها العمومية خلال الفترة القادمة بنك مصرف ابوظبى الاسلامى، حيث اعلن عن انعقاد جمعيته يوم 23 مارس الجارى وبنك بلوم يوم 24 مارس الجارى كما سيعقد بنك فيصل الاسلامى عموميتة يوم 26 مارس وبنك البركة مصر يوم 28 مارس الجارى ويعقد البنك المصرى الخليجى وبنك التعمير والاسكان يوم 30 مارس.

كما يعقد كل من البنك الأهلى المتحد مصر وبنك قناة السويس وبنك كريدى اجريكول مصر الجمعية العمومية الخاصة بهما يوم 31 مارس.

وكان البنك المركزى المصرى وجه جميع البنوك المحلية، لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزى فى تعليمات للبنوك «تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، والتأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة جميع قطاعات الاقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.