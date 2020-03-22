إيطاليا تستقبل كمامات طبية من مصر والصين والهند لمواجهة كورونا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، عن استقبال بلاده شحنات مساعدات طبية تتمثل في كمامات من مصر والصين والهند ودول وسط أوروبا.

وأفاد دي مايو في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوصول تعزيزات طبية قادمة للأطباء والممرضات والعاملين في القطاع الصحى الذين يكافحون في المستشفيات لإنقاذ الأرواح.

واشار دي مايو إلي أن روما استقبلت اليوم فقط، 1.5 مليون كمامة من مصر و40 ألف كمامة من الهند، و2.5 مليون كمامة من الصين، و2 مليون من دول وسط أوروبا

كما لفت وزير الخارجية الإيطالي إلي أنه من المرتقب وصول طائرات الروسية تقل مساعدات، وشحنات من البرازيل وشحنة صينية أخرى مساء اليوم. وتابع: "لن نترك أحدا وحيدا.. اصمدوا".

يشار إلي أن إيطاليا سجلت أعلى معدل وفيات بالفيروس علي مستوى العالم، بواقع 4825 حالة.