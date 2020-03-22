الأكثر قراءة
مصادر بالصحة: فيروس كورونا ظهر في 13 محافظة مصرية حتى الآن
وزيرة الصحة تتحدث عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا
العزل الصحي بدمياط: الحالات المشتبه في إصابتها تزداد يوميا.. وجهزنا مستشفى خاصا بمدينة رأس البر
«نيوزويك»: النبي محمد أول من اقترح الحجر الصحي لمواجهة الأوبئة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعقيم وتطهير شوارع غزة بفلسطين.
وجاء ذلك، بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، لمواطنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر.