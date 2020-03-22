 بالفيديو.. شاهد تعقيم شوارع غزة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 22 مارس 2020 11:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. شاهد تعقيم شوارع غزة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 10:52 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعقيم وتطهير شوارع غزة بفلسطين.

وجاء ذلك، بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، لمواطنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك