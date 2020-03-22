سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعقيم وتطهير شوارع غزة بفلسطين.

وجاء ذلك، بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، عن اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، لمواطنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر.