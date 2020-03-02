 كورونا في إيطاليا: 651 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 46 ألفا - بوابة الشروق
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كورونا في إيطاليا: 651 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 46 ألفا


نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 8:26 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 8:26 م

أعلنت إيطاليا تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5476، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا مساء اليوم نقلا عن السلطات المختصة.
كما تم تسجيل 3597 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46638 حالات.

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