كورونا في إيطاليا: 651 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 46 ألفا

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أعلنت إيطاليا تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5476، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا مساء اليوم نقلا عن السلطات المختصة.كما تم تسجيل 3597 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46638 حالات.