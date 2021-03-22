المفوضية الأوروبية تقترح دعما لمواجهة الكوارث بفرنسا واليونان

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم دعمًا ماليًا قدره 86.7 مليون يورو من صندوق التضامن الأوروبي (EUSF) لتوفير الإغاثة لسكان العديد من المناطق في فرنسا واليونان التي تعرضت للكوارث الطبيعية في عام 2020.

وقالت المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا، في بيان للمفوضية الأوروبية اليوم، "اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي حزمة مهمة من الدعم من صندوق التضامن الأوروبي للدول الأعضاء للتعامل مع عواقب حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك فرنسا واليونان. واليوم ، نقدم أيضًا يد العون لسكان هذين البلدين اللذين عانتا من كوارث طبيعية في عام 2020. هذا هو أساس تضامن الاتحاد الأوروبي: التأكد من عدم تخلف أحد عن الركب ".

وأوضحت أن حزمة المساعدات المقترحة تتكون من 59.3 مليون يورو لفرنسا، بعد الأضرار الجسيمة التي سببتها العاصفة أليكس في منطقة "بروفانس ألب كوت دازور" في أكتوبر 2020، و 21.6 مليون يورو لليونان فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن إعصار البحر الأبيض المتوسط " إيانوس" في سبتمبر 2020، و 3.3 مليون يورو لمنطقة ستريا إلادا اليونانية التي تضررت بشدة من فيضانات أغسطس 2020، و 2.5 مليون يورو لليونان لدعم عمليات الطوارئ والإنعاش في أعقاب الزلزال المدمر في جزر ساموس وإيكاريا وخيوس في أكتوبر 2020.

ومن المقرر أنه يتم تقديم المساعدة المالية لكل من الدولتين بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية على هذا المقترح من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين.

يشار إلى أن صندوق التضامن الأوروبي EUSF قد تم انشائه بعد الفيضانات الشديدة في وسط أوروبا في صيف عام 2002 ، وذلك بهدف مساعدة الدول في عمليات الطوارئ والإنعاش بعد الكوارث الطبيعية.

وفي الفترة من 2002 و 2020 ، حشد صندوق التضامن الأوروبي EUSF ما مجموعه أكثر من 6.5 مليار يورو لتقديم الدعم في 96 واقعة من وقائع الكوارث في 23 دولة عضو من أعضاء الاتحاد . وفي حالة الكوارث الطبيعية ، الكبرى والإقليمية على حد سواء ، يمكن استخدام الصندوق لعمليات الطوارئ والتعافي الأساسية مثل إصلاح البنية التحتية المتضررة، وحماية السكان، وتأمين البنية التحتية الوقائية وحماية التراث الثقافي وغيرها.