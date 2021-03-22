ندوة عن الملوثات العضوية والتخلص الآمن من رواكد المبيدات بزراعة البحيرة

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نظمت إدارة المكافحة بقسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة دورة تدريبية بعنوان التخلص الآمن من رواكد المبيدات.

جاء ذلك بحضور 14 متدربًا من مهندسي المكافحة والرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية والإدارات الزراعية؛ لرفع الكفاءة والقدرات للتعامل مع المخزون القديم بطريقة علمية سليمة، وزيادة خبرات ومعارف مهندسي الرقابة والمكافحة المختصين بهذا الشأن.

حاضر فى الدورة الدكتور طارق عبد العليم، عن قسم المبيدات بمعهد بحوث ووقاية النبات، وبحضور المهندس سعد عمار مدير المكافحة بالبحيرة، والمهندسة رضا محمود رئيس قسم المبيدات بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اهتمام الوزارة في معالجة هذا الملف الهام، وما بدأته من خطوات تنفيذية للتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة.