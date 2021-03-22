تنزانيا تودع رئيسها الراحل جون ماجوفولي في جنازة رسمية

ودع قادة من جميع أنحاء إفريقيا رئيس تنزانيا الراحل، جون ماجوفولي، وأشادوا به باعتباره ابنا حقيقيا لأفريقيا لدفاعه عن مصالح القارة، وذلك في جنازة رسمية اليوم الاثنين.

وكان رؤساء دول وحكومات جنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق والكونغو وزيمبابوي من بين الذين حضروا المراسم التي أقيمت في استاد في دودوما.

وقال القادة إنه بينما اعتقد الكثيرون أن إفريقيا غير قادرة على الوقوف بمفردها، أظهرت قيادة ماجوفولي أن إفريقيا يمكن أن تدافع عن نفسها.

ودعا الرئيس الكونغولي ورئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي حكومة تنزانيا إلى مواصلة حملتها ضد الفساد.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن ماجوفولي أظهر أن الأفارقة يمكنهم إدارة اقتصاداتهم بأنفسهم.

وألقى رئيس موزمبيق فيليب نيوسي كلمة باللغة السواحيلية وصف فيها ماجوفولي بأنه ابن إفريقيا الذي قاتل من أجل التحرر الاقتصادي للمنطقة.

من جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن إفريقيا فقدت شخصية أفريقية حقيقية، وإنه سيتذكر ماجوفولي لدفاعه عن اللغة السواحيلية، وهي التصريحات التي رددها رئيس بوتسوانا موكجويتسي موسيسي.

ووصف رئيس جنوب إفريقيا ماجوفولي بأنه "بطل لا يكل لقضية التقدم الأفريقي"، قائلاً "لقد فقدنا شخصًا أفريقيًا حقيقيًا ، رئيسًا لم يعتذر عن كونه أفريقيًا".

وتوفي ماجوفولي إثر إصابته بنوبة قلبية، ورافقت وفاته شائعات مستمرة عن وفاته بسبب كوفيد-19 بعد أن غاب عن الظهور العام دون تفسير منذ نهاية شباط/فبراير.

وانكر الرجل البالغ من العمر 61 عامًا ولفترة طويلة وجود فيروس كورونا في بلاده. وقلل من شأن تهديد الفيروس، وأوصى بالصلاة وحمامات البخار، وحث وزارة الصحة على توخي الحذر من اللقاحات المطورة في الخارج، مشككا في تطورها السريع.

وأدت سامية صلوحي حسن الدستورية كأول امرأة تشغل منصب الرئيس في تنزانيا.

وأدت صلوحي حسن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمعة في مقر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام، لتصبح بذلك أول امرأة في تنزانيا وشرق إفريقيا تتولى أعلى منصب في البلاد.