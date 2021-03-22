سياسيون أوروبيون يحيون ذكرى مرور 5 سنوات على هجمات بروكسل الإرهابية

أحيا سياسيون في أنحاء أوروبا اليوم الاثنين ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية في بروكسل التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص وجرح المئات قبل خمس سنوات.



وشارك رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إلى جانب أفراد من العائلة المالكة، في مراسم أقيمت في محطة مترو مالبيك تضمنت دقيقة صمت في الساعة 0911 صباحا – وهو الوقت نفسه الذي انفجرت فيه قنابل في محطة مترو الأنفاق في 22 مارس 2016.



وانفجرت قنبلتان في مطار بروكسل في زافينتيم في التوقيت.



وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء البلجيكي في ذلك الوقت، عن تعازيه لأفراد الأسرة.



وقال عبر تويتر: "قبل خمس سنوات، تلقت أوروبا ضربة في قلبها، في بروكسل.. دعونا نتوقف لحظة لنتذكر. يجب أن نحيي ذكراهم، ونتقدم إلى الأمام ولا ننسى أبدا ما يوحدنا. نحن مدينون لهم بذلك".



وقبيل حلول موعد الذكرى، انتقد الناجون الحكومة البلجيكية بسبب قلة الدعم المقدم لهم.



وقال مارك روته، رئيس وزراء هولندا جارة بلجيكا، إن بلاده سوف تقف "كتفا إلى كتف مع بلجيكا في الحرب ضد الإرهاب".



ومن ناحيته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إن الدين لم يكن سوى غطاء للمتطرفين.



وقال عبر تويتر: "لقد شهدنا العديد من الهجمات الإرهابية الأخرى منذ ذلك الحين، في لندن وباريس وكابول وكرايستشيرش. قد يحاول الإرهابيون الاختباء وراء الدين أو الأيديولوجية، ولكن إجابتنا يجب أن تكون هي نفسها: الدفاع عن قيمنا، ضد العنف والكراهية".



ومن بين السياسيين الآخرين في الاتحاد الأوروبي الذين أعربوا عن تعازيهم صباح الإثنين، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ومنسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.