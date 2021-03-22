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ألمانيا .. استقالة وزير بافاري سابق من أدواره الحزبية بسبب قضية فساد

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 2:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 2:54 ص

استقال وزير العدل السابق في ولاية بافاريا الألمانية، ألفريد ساوتر، من الأدوار التي يشغلها في الحزب الشقيق للحزب لمسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، بعد أن أصبح آخر مشرع ألماني يتم التحقيق معه في قضية فساد تتعلق ببيع الكمامات.

وكان ممثلو الادعاء قالوا يوم الأربعاء إن المحققين داهموا مكاتب ساوتر ، عضو البرلمان البافاري /70 عاما/ ومباني أخرى.

وتسببت قضية تتعلق بصفقات مبيعات غير مشروعة محتملة لأقنعة طبية (كمامات) في عاصفة سياسية في ألمانيا، مما دفع بالفعل اثنين من المشرعين الاتحاديين إلى الاستقالة.

وينفي ساوتر، وهو عضور في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق البافاري للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم تلك المزاعم، لكنه قال اليوم الأحد إنه سيستقيل، بعد أن طلب منه عدد من السياسيين في حزبه الاستقالة.

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