وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مركز تطعيم كورونا بميت غمر والسنبلاوين

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، المكان الجاري تجهيزه لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بمركزي ميت غمر والسنبلاوين؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومنع التكدس، والتأمين الأمني والطبي، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية.

وقال مكي إنه سيجرى البدء في مرحلة تطعيم المواطنين كافة خلال أيام، موجهًا وكلاء المديرية بالقيام بإجراء عدة جولات ميدانية؛ للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز بقية المراكز بالشكل الجيد.