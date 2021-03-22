اقتراح لفرض ضريبة لمرة واحدة على الثروات بالمكسيك

قال عضو البرلمان المكسيكي عن الحزب الحاكم ألفونسو راميريز كويلار ، الذي يرأس مجموعة لمراجعة قضايا الضرائب في مجلس النواب ، إنه يدرس ضريبة ثروة لمرة واحدة على 160 ألف ثروة يمكن أن تساهم بما يصل إلى 100 مليار بيزو في شكل إيرادات.

وأضاف أن ضريبة الثروة ستساعد الحكومة في مواجهة حالة الطوارئ المرتبطة بالصحة العامة والاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة الاقتراح كجزء من محادثات حول الإصلاح المالي القادم ، والذي سيقدم بحلول 15 أغسطس وسيتبناه الكونجرس المقبل.

وقال راميريز كويلار إنه لم يتم بعد تحديد عدد الثروات الكبرى، لكن التقديرات تشير إلى أنه لا يوجد أكثر من 160 ألفا منها في البلاد.