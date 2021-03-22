محافظ بورسعيد يستعرض استعدادات تطبيق منظومة الإنترنت الدولى داخل المؤسسات

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة استعدادات المحافظة لإدخال كابل الإنترنت الدولى بمؤسسات المحافظة وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والمرافق.



واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مسؤولى الاتصالات والتحول الرقمى ومديرية الطرق عن الإجراءات التنسيقية التى تم اتخاذها لبدء مد كابلات الإنترنت الدولى، كما تم استعراض أعمال التطوير التى تشهدها المحافظة فى قطاع الطرق والتنسيق بين الجهات المعنية لذليل جميع العقبات التى تضمن سهولة مد كابلات الإنترنت الدولى وربط المؤسسات الحكومية.



وقال الغضبان إن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المميكنة المقدمة للمواطن، ويتم العمل على قدم وساق لإكمال المنظومة الرقمية بجميع أنحاء بورسعيد بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى ساهمت فى تحقيق التنمية ببورسعيد.