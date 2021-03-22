أعلنت شركة هيونداي ميرشانت مارين (إتش.إم.إم) أكبر شركة لسفن الحاويات من حيث سعة السفن في العالم أنها تدرس طلب شراء وأستئجار المزيد من السفن للوصول بسعة أسطولها البحري إلى مليون حاوية بحلول 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إتش.إم.إم تسلمت أول سفينة من طلبية تضم 8 سفن نقل بحري، وتبلغ طاقتها 16 ألف حاوية وسيتم تشغيلها على الخط البحري بين أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع وصول طاقة أسطول الشركة الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 850 ألف حاوية بعد تسلم السفن الثماني المتعاقدة عليها مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة.