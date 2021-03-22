قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن هناك شراكة ديناميكية بين مصر وألمانيا، إذ يكملان بعضهما البعض، مشيرًا إلى المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والصناعات الكلاسيكية، فضلًا عن الاستثمار.



وأضاف نون، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تعاونًا مكثفًا بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة، مؤكدًا الاستفادة المتبادلة للبلدين من إنتاج الطاقات النظيفة.



وأكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أنه سيتم تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي مع القاهرة، مضيفًا أن مصر بلد فاعلة للاستثمار، إذ تعد دولة تستحق الاستثمار فيها من قبل المستثمر الألماني.