الحكومة الألمانية تحذر مجددا من تخفيف المزيد من قيود كورونا

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حذرت الحكومة الألمانية مجددا من تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة بغرض احتواء الجائحة.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الاثنين في برلين بمناسبة المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، إنه لا يجوز التفكير في تخفيف القيود إلا في حالة انخفاض معدل الإصابة أو استقراره.



وأضافت: "لسنا في هذا الوضع في الوقت الحالي"، موضحة أن عدد الإصابات يزيد بشكل كبير، وأصبح متغير الفيروس البريطاني الأكثر عدوى هو السائد الآن في ألمانيا، ما تسبب في زيادة إشغال أسرة العناية المركزة.



وقالت فيتس، إن هذا يعني أن الوضع الآن يحتم تطبيق "مكابح الطوارئ" التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات، والذي ينص على تجديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية. وأمس الأحد ارتفع معدل الإصابة هذا إلى 9. 103 إصابة، وارتفع اليوم الاثنين إلى 3. 107 إصابة.



وذكرت فيتس أنه من المهم الآن الحيلولة دون ارتفاع معدل الإصابة مجددا، مؤكدة ضرورة إرجاء خطوات الفتح المقبلة حتى "نصل إلى معدل إصابة مستقر مرة أخرى".



وأوضحت فيتس أنه على هذه الخلفية سيتعين أيضا مناقشة السفر لقضاء العطلات، مؤكدة أن الهدف هو منع زيادة عدد الوفيات وزيادة العبء على المستفشيات، وتجنب الدخول في موقف مماثل لما قبل عيد الميلاد (الكريسماس).