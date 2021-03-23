 المحكمة العليا في الولايات المتحدة تنظر في عقوبة الإعدام لمفجر ماراثون بوسطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 مارس 2021 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

المحكمة العليا في الولايات المتحدة تنظر في عقوبة الإعدام لمفجر ماراثون بوسطن

المحكمة العليا الامريكية - ارشيفية
المحكمة العليا الامريكية - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:38 م
قالت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، إنها ستنظر في إعادة عقوبة الإعدام لمنفذ ماراثون بوسطن جوهر تسارنييف، حيث قبلت استئنافا قدمته إدارة ترامب، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وكان تسارناييف، أحد الإخوة المدانين في الهجوم الإرهابي عام 2013، قد أُلغي بحقه حكم الإعدام في الصيف الماضي بعد أن قضت محكمة استئناف في بوسطن بأن القاضي في محاكمته لم يضمن عدم انحياز هيئة المحلفين ضده.

وتدخلت وزارة العدل التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، التي أعدمت 13 سجينا فيدراليا في الأشهر القليلة الأخيرة الباقية له في منصبه، وطلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية. ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة بايدن مع القضية لأن الرئيس يعارض عقوبة الإعدام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك