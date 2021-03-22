تقارير: اعتقال أستراليين اثنين في ميانمار وسط الاضطرابات

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ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الإثنين أن اثنين من مستشاري الأعمال الأستراليين اعتقلا في ميانمار أثناء محاولتهما مغادرة البلاد التي تشهد اضطرابات في أعقاب انقلاب عسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأنه يعتقد أنهما قيد الإقامة الجبرية بعد محاولتهما مغادرة البلاد على متن رحلة إغاثة يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن الثنائي اسمهما ماثيو أوكان وكريستا أفيري، كندية أسترالية.

ويدير الاثنان شركة استشارات تجارية لتطوير المشاريع في الدولة المضطربة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وكالة الأنباء الأسترالية اليوم الاثنين أنها تقدم مساعدة قنصلية لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من التصريحات.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن شركة الاستشارات التجارية الخاصة بهما تعمل في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 20 عاما، بما في ذلك سبع سنوات على الأرض.