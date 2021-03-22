مزارعو القضارف السودانية يطالبون إثيوبيا بتعويضات مالية

طالبت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف (شرق السودان)، إثيوبيا بتعويضات مالية، لاستغلالهم أراضيهم خلال 25 عاما مضت.

والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، حيث بحث اللقاء الجهود المبذولة لإيجاد حل عاجل لمشكلة مياه القضارف.

ووعد رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، بدعم جهود اللجنة لتجاوز الاشكالات التي تعيق الموسم الزراعي، وتوجيه الجهات ذات الصلة بإيجاد الوسائل الكفيلة بإنجاح الموسم الزراعي المقبل.

وقال معتز الصعب رئيس اللجنة المفوضة لمزراعي القضارف، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة، على التقرير الذي قدمته اللجنة والخاص بإقليم القضارف والبطانة (في الشرق)، بجانب موقف المزارعين من قضية شرق السودان وتغول الحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية.

وأعلن أن المزراعين رفعوا دعوى دولية، طالبوا خلالها الاثيوبيين بدفع مبلغ ٢٥ مليار دولار، تعويضا عن استغلال أراضيهم خلال الخمس والعشرين عاما الماضية.