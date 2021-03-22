الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة الاستثمار في المياه كمورد



دعت الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في "المورد الحيوي المتمثل في المياه"، وذلك في تقرير لها عن التنمية المائية في العالم 2021 الذي نشر اليوم الاثنين.



ووفقا للتقرير، فإن التعرف على قيمة المياه وقياسها والتعبير عنها وإدماجها في عملية صنع القرار، يعد أمرا أساسيا لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة لموارد المياه بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفقا للتقرير.



وذكر التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنه "في كثير من الأحيان، لا تظهر قيمة المياه، أو المجموعة الكاملة من قيمها المتعددة، في عملية صنع القرار على الإطلاق".