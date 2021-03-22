 ريفيان تعتزم تركيب 10 آلاف جهاز شحن كهربائي للمركبات بأمريكا وكندا - بوابة الشروق
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ريفيان تعتزم تركيب 10 آلاف جهاز شحن كهربائي للمركبات بأمريكا وكندا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 12:02 ص

أعلنت شركة "ريفيان" الأمريكية الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية عن خطتها لتركيب أكثر من 10 آلاف جهاز شحن كهربائي سريع للمركبات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بحلول العام 2023.

وقالت الشركة المدعومة من عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أمازون"، فى بيان لها، إنها تعتزم تركيب أجهزة الشحن الكهربائي السريع على طول الطرق السريعة والرئيسية، إلى جانب تركيب أجهزة شحن من المستوى الثاني لتلائم المناطق النائية.. دون أن تكشف عن التفاصيل الخاصة بأسعار الخدمة الجديدة أو برامجها.

وأشارت إلى أن شبكتها من محطات الشحن الكهربائي ستعتمد 100 بالمائة على مصادر طاقة متجددة.

وحصلت "ريفيان"الناشئة التي انطلقت عام 2018، على تمويل قدره 700 مليون دولار من "أمازون" في فبراير 2019، وأضافت 500 مليون أخرى في أبريل من العام ذاته، وفي يناير الماضي جمعت الشركة 65ر2 مليار دولار من "أمازون" وشركات أخرى.

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