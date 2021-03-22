الأمن يكشف ملابسات حجز شخص داخل منزل في الشرقية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على موقع الفيسبوك، لشخص محتجز داخل غرفة منذ فترة زمنية طويلة.

ويتضمن مقطع الفيديو أحد الأشخاص محجوز داخل غرفة بباب حديدي منذ فترة زمنية طويلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية) وأن من قام بحجزه، كل من (شقيقه - نجل شقيقه، مقيمان بذات الناحية) داخل الغرفة المشار إليها بمنزل العائلة عقب وفاة والديهما.

وذكر شقيق المحتجز، أنه شقيقه مريض نفسي وسبق حجزه بعدد من المستشفيات النفسية دون جدوى، وأضاف أنه يرعاه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.