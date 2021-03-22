اختبار طبي يحسم موقف أيمن أشرف من السفر لكينيا

يجري أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، اختبار طبي اليوم الإثنين لتحديد إمكانية سفره مع المنتخب الوطني إلى كينيا.

ويتواجد أيمن أشرف مع بعثة المنتخب الوطني حاليا التي تستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتعرض مدافع الأهلي إلى إصابة بخشونة في الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب، وقرر الجهاز الطبي تحديد موقفه من السفر إلى كينيا، إلا أنها بنسبة كبيرة لن تعوقه من السفر مع بعثة الفريق.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب إلى كينيا غدا الثلاثاء في رحلة طيران تستغرق 5 ساعات.