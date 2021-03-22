 كاميرا مراقبة توثق ردة فعل مسعف سعودي لحظة وقوع حادث سير وسط تفاعل بتويتر - بوابة الشروق
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كاميرا مراقبة توثق ردة فعل مسعف سعودي لحظة وقوع حادث سير وسط تفاعل بتويتر

علم السعودية
علم السعودية
cnn
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 6:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 6:17 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسعف سعودي لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في اللحظات الأولى من مقطع الفيديو اصطدام سيارة من نوع "بيك اب" بشاحنة قبل أن تنحرف إلى يمين الشارع وترتطم بسيارة أخرى كانت متوقفة، ليظهر في الفيديو بعدها بلحظات توقف المسعف السعودي بجانب السيارة ويبدأ بالاستجابة للحادث.

 
وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع الفيديو عن "المواطن" على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير".

ونشرت صفحة قناة أبوحسن الرسمية على تويتر مقطع الفيديو بتعليق: "في حفر الباطن.. وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته.. شكراً لجميل صنيعك".

 

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