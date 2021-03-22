خامنئي: لن نعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي ما لم تلغ أمريكا الحظر

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران فد فشلت، لافتًا إلى أن تعاطي بلاده مع أطراف الاتفاق النووي قد أُعلن بوضوح وصراحة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضاف الخامنئي، في كلمة وجهها بمناسبة حلول العام الجديد 1400 هجري شمسي، أن بلاده لن تتخطى عن السياسة المتفق عليها من قبل جميع المسؤولين في البلاد، والتي تقضي بإلغاء الأمريكيين كل أنواع الحظر عن إيران، مؤكدًا أنها ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، حال إلغاء الحظر عن بلاده.

وتابع: «لسنا في عجلة من أمرنا بشأن المقترحات التي قدمناها حول الاتفاق النووي، نعم لن نفوت الفرص لكننا سنتعامل بتأن، لقد استعجلنا في تنفيذ ما علينا في الاتفاق النووي بينما لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها، وكان عملهم على الورق فقط بينما كانت أعمالنا على الأرض».