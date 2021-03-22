غلق بوغاز رشيد بسبب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة في البحيرة

شهدت معظم مدن ومراكز البحيرة، منذ مساء أمس واليوم، موجة من الطقس السيء والرياح الشديدة المحملة بالأتربة، أعقبها سقوط أمطار خفيفة، تسببت في سقوط مئذنتين بمركز كوم حمادة والعديد من اللافتات، كما تسببت الرياح في غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع حالة الطوارئ وقطع التيار الكهربائي إذا لزم الأمر؛ خوفا من قطع وسقوط الأسلاك من أعمدة الإنارة بالشوارع، حيث تسببت الرياح في قطع بعض أسلاك التليفونات والنت والكهرباء، وخاصة في القرى التي تم قطع الكهرباء عن معظمها؛ خوفا من صعق الأهالي.

كما تسببت الرياح في خلو الشوارع عن المارة وغلق معظم المحال وشلل مروري تام بالشوارع الجديدة والمناطق التي لم يدخلها الرصف في القرى والمدن.