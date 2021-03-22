 غلق بوغاز رشيد بسبب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة في البحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 22 مارس 2021 9:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

غلق بوغاز رشيد بسبب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة في البحيرة

بوغاز رشيد
بوغاز رشيد
غادة الدسونسي
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 9:20 ص

شهدت معظم مدن ومراكز البحيرة، منذ مساء أمس واليوم، موجة من الطقس السيء والرياح الشديدة المحملة بالأتربة، أعقبها سقوط أمطار خفيفة، تسببت في سقوط مئذنتين بمركز كوم حمادة والعديد من اللافتات، كما تسببت الرياح في غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع حالة الطوارئ وقطع التيار الكهربائي إذا لزم الأمر؛ خوفا من قطع وسقوط الأسلاك من أعمدة الإنارة بالشوارع، حيث تسببت الرياح في قطع بعض أسلاك التليفونات والنت والكهرباء، وخاصة في القرى التي تم قطع الكهرباء عن معظمها؛ خوفا من صعق الأهالي.

كما تسببت الرياح في خلو الشوارع عن المارة وغلق معظم المحال وشلل مروري تام بالشوارع الجديدة والمناطق التي لم يدخلها الرصف في القرى والمدن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك