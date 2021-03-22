قال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هيئته هى الأكبر على مستوى البنوك فى إصدار بطاقة "ميزة" على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يقدم جميع الخدمات المصرية المصرفية التى تقدمها النبوك على مستوى مصر بالإضافة إلى خدمات أخرى خاصة بالهيئة.



وأضاف فى تصريحات صحفية فى أول مؤتمر صحفى له منذ تولية رئاسة الهيئة، أنه ليس هناك أى تحفظات لدى الهيئة لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها البنوك، ولكن لن نقرض المواطنين وليس لدينا الرغبة.



وتابع فاروق أنه لا يوجد صراع بين الهيئة أو أى جهة أخرى ولكن هناك تنسيق تام فى تقديم الخدمات، حيث أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمات صرف التمويل متناهى الصغر، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن ذلك له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر.



جاء ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكرة العمل الحر.