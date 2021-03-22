مفوض أوروبي: يمكننا أن نحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في يوليو

أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، الأحد، أن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في 14 يوليو القادم، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح "سبوتنيك-في" الروسي إطلاقا.

وقال بريتون، عبر القناة الفرنسية الأولى: "لنأخذ تاريخًا رمزيًا: في 14 يوليو لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة"، مضيفا: "إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا".

إلى ذلك، قال بريتون: "لسنا بحاجة إطلاقا إلى سبوتنيك-في"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما لفت إلى أنه "بين مارس و يونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات".

وفصل المفوض الأوروبي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوروبا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في مارس و100 مليون في أبريل، و120 مليونا في مايو، مؤكدا أن 55 مصنعا يعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.