إبراهيموفيتش: مستعد للمشاركة مع السويد أمام جورجيا

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أبدى المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش استعداده لتمثيل منتخب بلاده هذا الاسبوع في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذا وقع عليه الاختيار لمواجهة منتخب جورجيا.

وقرر يان اندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي الاسبوع الماضي استدعاء إبراهيموفيتش لقائمة الفريق للمرة الأولى منذ اعتزاله اللعب الدولي في 2016.

والتقى اندرسون وإبراهيموفيتش في ميلانو في نوفمبر الماضي لبحث إمكانية عودة هداف فريق ميلان الإيطالي مجددا لقائمة بلاده.

وقال إبراهيموفيتش اليوم الاثنين "أنا مجرد قطعة ضمن أجزاء كثيرة في الأحجية ، وأنا هنا من أجل تحسين الأمور إذا كان يان يعتقد أن بمقدوري فعل ذلك".

وأجاب إبراهيموفيتش (39 عاما) على العديد من الأسئلة فيما يتعلق بعمره وبشأن استمراره في الملاعب طالما استمر شغفه بكرة القدم بجانب تجاوزه للإصابات.

وأوضح المهاجم المخضرم "أنا هنا لأنني أستحق التواجد هنا" ، مشيرا إلى أنه مع مرور السنوات أصبح أكثر صبرا داخل وخارج الملعب.

وأشار "أتدرب أيضا بمنتهى القوة ... أنا مولع بالتدريبات".