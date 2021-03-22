وزير التنمية الألماني يدعو إلى مواجهة ندرة المياه على مستوى العالم



دعا وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، المجتمع الدولي إلى مزيد من الاهتمام بمكافحة ندرة المياه على مستوى العالم.



وقال مولر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه: "بحسب اليونيسف، هناك 450 مليون طفل على مستوى العالم لا تتوفر لديهم مياه كافية - بمعدل طفل بين كل خمسة أطفال على مستوى العالم".



وذكر مولر أن ذلك يمثل خطرا إضافيا خلال أزمة كورونا، حيث يكون غسل اليدين أكثر أهمية من المعتاد، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لتمكين جميع الناس من الوصول إلى المياه النظيفة بحلول عام 2030".



ويحل اليوم العالمي للمياه اليوم الاثنين، تحت شعار "قيمة الماء".