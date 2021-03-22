المجر توافق على لقاح صيني ثاني مضاد لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة المجرية اليوم الاثنين الموافقة على لقاح صيني ثان مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتخالف بذلك للمرة الثانية استراتيجية التطعيمات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.



وصرحت كبيرة مسؤولي الصحة العامة المجرية سيسيليا مولر في مؤتمر صحفي أن هيئة الأدوية المجرية أعطت موافقة طارئة لاستخدام اللقاح "كانسينو".



وتقدم المجر اللقاح الصيني "سينوفارم" والروسي "سبوتنيك في" لمواطنيها منذ عدة أسابيع.



ولم يحصل اللقاحان الروسي أو الصيني على موافقة الاتحاد الأوروبي. وتستطيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخالفة إجراءات الموافقة على الأدوية التي وضعتها وكالة الأدوية الأوروبية من خلال اصدار تصاريح استخدام للأدوية في الحالات الطارئة.



وقامت المجر بتبسيط الإجراءات الخاصة بها للموافقة على اللقاحات غير الأوروبية المضادة لفيروس كورونا.



ويعتمد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو يميني قومي، بشدة على اللقاحات الروسية والصينية في محاولة لتسريع وتيرة تطعيم مواطنيه ضد فيروس كورونا.