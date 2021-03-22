16 سنة أرملة ومعها 8 أولاد، «الشروق» داخل منزل السيدة كريمة محمد عبد الغني، التي تبلغ من العمر 65 عاما، وتقيم بقرية الجزائر بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

في البداية تقول السيدة «كريمة» في حديثها لـ«الشروق»، إن لديها 8 أولاد، الابن الأكبر وهو أحمد حسونة، مدرس أول لغة عربية، والدكتور صابر حسونة، طبيب مسالك بولية، ومحمد حسونة، معلم حاسب آلي، والدكتور حسام حسونة، أخصائي تحاليل، والدكتورة سلمى حسونة، أخصائي أشعه وحمدية حسونة، معلم أول لغة عربية، وابتسام حسونة، دبلوم فني، وزيناهم حسونة، دبلوم فني، مضيفة أن نجلتها الدكتورة سلمى حسونة، هي إحدى الطبيبات الناجيات من حادث الأطباء بالطريق الشرقي في حلوان.

وتابعت أن زوجها متوفى منذ 16 عاما، ويدعو حسونة حسن سليم، مساعد شرطة، وهو أحد المحاربين القدماء والمشاركين بحرب أكتوبر 1973 كجندي مجند، وبعد نهاية خدمته بالجيش، بدأ العمل كمساعد بمركز شرطة سمالوط، وقد كافح معها في تربية الـ8 أولاد الصغار، إلى أن رحل في عام 2004 تاركا الأولاد في مراحل التعليم المختلفة.

وأشارت «كريمة »، إلى رفضها الزواج عقب وفاة زوجها، وفضلت تربية أبنائها متحملة ظروف الحياة، ومتكبدة عناء المعيشة مع 8 أولاد منهم الصغير ومنهم في مراحل التعليم المختلفة، وبالفعل نجحت في تربيتهم جميعا.

من جانبه أكد أحمد حسونة، نجل السيدة «كريمة» الأم المثالية، أنه سعيد باختيار أمه أما مثالية، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن بالقاهرة أقام فاعليه لتكريم الأمهات المثاليات على مستوي الجمهورية، وكان ذلك من ترشيح البرلماني الأسبق الدكتور سمير رشاد للسيدة والدته كأم مثالية نظرا لكفاحها في تربيتهم، وباعتبارها من النماذج الذي يحتذى بها.