سلطنة عمان: أهالي ولاية صور يعودون للاحتفال بيوم الشعبانية

يعود أهالي ولاية صور بسلطنة عمان للاحتفال يوم الأحد المقبل، بيوم الشعبانية الذي يوافق الرابع عشر من شعبان من كل عام هجري، وسط إجراءات احترازية.

وكان أهالي الولاية توقفوا عن الاحتفال بهذه المناسبة في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حفاظًا على سلامة المجتمع وتنفيذًا لقرارات اللجنة العليا.

واتّخذ أهالي الولاية هذه العادة منذ قديم الزمن وتوارثوها جيلاً بعد جيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين.

وتستعد الأسر للاحتفال من كافة النواحي بدءًا بتجهيز الملابس، وخاصة الملابس الصورية للأولاد والبنات، وتزيين أكف وأرجل البنات بالحناء، إضافة إلى صرف المبالغ النقدية وشراء الحلويات.

ووفق الوكالة، وفي الصباح الباكر تتجهز المنازل لاستقبال الأطفال الذين يمرّون على منازل الأهل والأقارب والجيران، وهم يرتدون أزهى الملابس الصورية والفرحة ترتسم على وجوههم مرددين عبارات شعبية مثل «أعطونا شعبانية، أعطونا حق الوقفة، وغيرها من العبارات»، وبالابتسامة والترحيب يتم استقبالهم من قِبل الأهالي مقدّمين لهم النقود والحلوى.

وتطوَّرت طرق الاحتفال بيوم الشعبانية بولاية صور حيث أضحت مؤسسات المجتمع المدني والجهات والشركات، تشارك أبناء الولاية فرحتهم بيوم الرابع عشر من شعبان، إيمانًا منها بإحياء هذه الموروثات الشعبية التقليدية المتأصلة في نفـوس أهالي ولاية صور منذ قديم الزمن، وإدخال البهجة والسرور في نفـوس الأطـفال وإضفاء الابتسامة على وجوههم.

الجدير بالذكر أن يوم الشعبانية، شبيه بيوم «القرنقشوة»، الذي تحتفل به معظم ولايات السلطنة في منتصف شهر رمضان المبارك، ويُسمَّى بالـقرقيعان، في معظم دول الخليج العربي.