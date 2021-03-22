ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الاثنين، حفلا فنيا لفريق نور الإسكندرية للموسيقى العربية، التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، بقيادة الدكتور تامر السيد، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

يُقام الحفل بمناسبة الاحتفال بفوز فريق نور الإسكندرية بالمركز الأول في فرع الغناء الجماعي في الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأغنيات القديمة والحديثة، منها (سألوني الناس، يا أهل المحبة، يا مال الشام، عرباوي، إيه هو ده، شو حلو، يوم بعد يوم، قادرين يا دنيا، ساعات بشتاق)، بمشاركة نجوم الفريق هبة عزمي، وبسمة بدران، ودينا محمد، وصفاء مصطفى، ومحمد أحمد، ومصطفى أبو رواش، ومحمد عادل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق نور الإسكندرية شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وحصل على درع المهرجان الدولي للموسيقى للمكفوفين بالمغرب عام ٢٠١٧، كما نال المركز الأول في مسابقة المواهب الذهبية، التي نظمتها وزارة الثقافة عام ٢٠١٨.



