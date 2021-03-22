قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العدد التقديري للغارمات في مصر 30 ألفًا، لافتة إلى إعلان الوزارة سداد ديون 50% منهن للخروج من السجون والعودة إلى أسرهن.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن تعرض السيدة للحبس تهديد كامل للأسرة؛ لأنها تتغيب عن المنزل تمامًا، مؤكدة أن الظاهرة تحتاج أكثر من دفع الديون.

ولفتت إلى أن ظاهرة الغارمات تحتاج توعية كبيرة، مضيفة: «هناك اقتراض غير آمن، ونسبة الفائدة بالاقتراض تصل إلى 50%، هم أناس بسطاء لا تعي ما تفعل وتمضي على وصولات أمانة دون وعي قانوني».

وأوضحت أن الظاهرة تحتاج تدخلًا مجتمعيًا، إضافة إلى التدخل القانوني وأسلوب ردع لسماسرة الإقراض، قائلة إن الاقتراض لا يقتصر فقط على تجهيزات الزواج، وإنما يمتد ليشمل السفر إلى الخارج والعلاج.