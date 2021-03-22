تحركات حزبية لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات

- «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» يطلقان مبادرة «وطن بلا غارمات».. ويسددان ديون الغارمات الأكثر احتياجًا..



أطلق حزبا مستقبل وطن، وحماة الوطن، مبادرة «وطن بلا غارمات»، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، معلنين تكفلهما بسداد ديون الغارمات ليعدن إلى بيوتهن، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل على لم شمل الأسر المصرية، ودعم ومساعدة الأمهات الغارمات، وانطلاقا من مبدأ التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الأحزاب المصرية لخدمة المجتمع المصرى.

وقال الحزبان، فى بيان مشترك، إنه تم الإفراج عن عدد كبير من الغارمات الأحد الماضى، وسط فرحة عارمة من المفرج عنهم، الذين أكدوا أن ما حدث هو مفاجأة لم يتوقعوها.

وأكد الحزبان أن المبادرة تحمل قيمة إيجابية متعددة مردودها سريع على المجتمع المصرى برمته، إذ أن تحرك الأحزاب لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات، من شأنه بث الأمل فى أسر كاملة واجهت شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء والحب للوطن.

وقال الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ طارق نصير، إن مبادرة «وطن بلا غارمات» التى أطلقها حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن، هدفها إدخال الفرحة والبهجة على بعض الأسر المصرية، مضيفا أن الأمهات الغارمات لسن مجرمات ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة وثقافتهن هى من جاءت بهن إلى السجون.

وأوضح نصير، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزبان درسا حالات الغارمات الأكثر احتياجا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة السجون للإفراج عنهم، مؤكدا أن العدد الذى خرج أمس الأول، بالتزامن مع مناسبة عيد الأم، كبير وهى بداية وسيتم التدخل للإفراج عن باقى الغارمات على فترات حتى نصبح وطنا بلا غارمات.

وأشار الأمين العام لحزب حماة الوطن إلى أن الحزبين لن يكتفيا بذلك بل سيعملان على عقد دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية لتعديل سلوك وعادات وتقاليد المجتمع التى لا تتناسب مع ظروف الأسر الفقيرة فى تجهيز العرائس وغيره، والتى تصل إلى أن تقوم الأم بالاستدانة وفى النهاية حبسها لعدم السداد، وبذلك تفقد الأسرة الأم، ويفسد الأطفال لغيابها وتضرب الأسرة بأكملها اجتماعيا، بجانب مشاركة الحكومة فى عمل مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى عدد من المحافظات لمساعدتها.

ووجه النائب، الشكر إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، راعى هذه المبادرة منذ عدة سنوات، موضحا أن دورهم كأحزاب أن يسيروا على نهج القيادة السياسية لدعم الوطن والمواطن، لافتا إلى أنه سيكون هناك مبادرات أخرى قريبا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه أمس الأول، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات، وإطلاق ما يلزم من مبادرات فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.