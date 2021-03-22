نائب رئيس البريد: نستهدف إنشاء 500 مكتب بريد جديد خلال 2021

قال عبده علوانى نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، إن الهيئة تستهدف العام الحالى إنشاء 500 مكتب بريد جديد خلال العام الحالى.

وأضاف علوانى، على هامش المؤتمر الصحفى الأول لرئيس الهيئة الدكتتور شريف قاروق، اليوم، أن مكاتب البريد الجديدة، سيتم إنشاءها على مستوى الجمهورية لخدمة مواطنين جدد، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حاليا أكثر من 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وكان تقرير لوزارة الاتصالات أكد أن عدد مكاتب البريد ارتفع من 3983 مكتبا بريديا إلى 4020 مكتبا بريديا بزيادة 37 مكتبا خلال عام 2020 بمعدل سنوى يقرب من 1%، وبلغ عدد متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد، 25.29 ألف نسمة، وعدد المعاشات المنصرفة من خلال تلك المكاتب، بلغ 5.72 مليون مستفيد وعدد الحوالات بلغت 1574 ألف حوالة خلال نوفمبر 2020.