علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات التي تجريها الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات اليوم الاثنين لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة جائحة كورونا أن من المنتظر تمديد إغلاق كورونا الحالي بشكل مبدئي حتى الثامن عشر من أبريل المقبل.

في الوقت نفسه، ذكرت هذه المصادر أنه لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التدابير المستقبلية.

وتعتزم المستشارة انجيلا ميركل التشاور مع رؤساء حكومات الولايات حول قواعد أخرى أكثر تحديدا وذلك بالنظر إلى فترة عيد الفصح.

وكان قد تم الاتفاق على تمديد الإغلاق الحالي الذي يشمل إغلاق العديد من المؤسسات حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.