قالت زينب أحمد أحمد مكي، الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى بمحافظة الجيزة، إنها تتكفل الآن بالأرامل والمطلقات حتى يعيشوا حياة كريمة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى إنشائها جمعية «فتيات الغد» لتمكين المرأة منذ عام 2003.

وأضافت خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين، أنها علمت 360 فتاة انضمت للجمعية الحرف اليدوية المختلفة، مشيرة إلى أن الأجانب كانوا ينبهرون بالمنتجات التي تنفذها الفتيات.

وعن قصة حياتها، أشارت إلى أنها تزوجت منذ أن كانت في الصف الأول الثانوي، وتوجهت بعيدًا عن أهلها إلى محافظة أسوان، قائلة إنها شعرت بإحباط شديد؛ بسبب ذلك.

وذكرت أنها كانت حاملًا في ابنها بعد الزواج مباشرة، ثم أنجبت ابنتها الثانية بعد 7 سنوات، وبعد 6 سنوات أنجبت الثالثة، مضيفة أنها توجهت بعد ذلك مع زوجها إلى المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أنها قررت العودة مرة أخرى إلى مصر؛ بسبب الشعور بالخطر على أبنائها، مستطردة أنها ألحقتهم بالتعليم المصري، حتى عمل ابنها في الشركة القابضة لمصر للطيران.

ونوهت إلى أن ابنها تعرض لحادث أليم تُوفي على إثره عام 2002، راوية عن ذلك اليوم: «طلب يطلع الرحلة مكان صديقه، والطائرة سقطت على جبل تونس، ظل ينقذ المواطنين والأطفال حتى أُغلق باب الطائرة عليه ومساعد الطيار، ثم توفاه الله».