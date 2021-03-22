وزير النقل: مصر تستهدف أن تكون المركز الأول للتجارة العالمية في المنطقة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات والخدمات البحرية الأول في المنطقة، خاصة أن مصر تتمتع بمسافة 2000 كيلو متر سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مصر لديها 15 ميناءً بحريًا منهم 5 مطلين على البحر الأحمر، و9 مطلين على البحر المتوسط، إضافة إلى ميناء نويبع على الخليج.

وأشار إلى تطوير الموانئ كافة والأسطول البحري لتليق بما تسهدفه مصر لتصبح مركزًا للتجارة العالمي، متابعًا: «آن الأوان لأن يكون لمصر أسطول نقل بحري محترم وقوي ويتناسب مع حجم التجارة».

وأوضح أن جميع المشروعات التي تم التصديق عليها اليوم تنفذها شركات واستشاريين مصريين وطنيين، إضافة إلى أنه يتم تمويلها بأموال مصرية سواء من الموازنة المصرية أو البنوك، لافتًا إلى توجيهات الرئيس بالانتهاء من تلك المشروعات في عام 2023.

وذكر أن تلك المشروعات المستهدفة هي تطوير ميناء الإسكندرية بإنشاء 3.5 كيلو متر أرصفة بساحات خلفية للتداول تتعدى المليون متر مربع، بأعماق تصل إلى 17 و18 مترًا، وذلك لاستقبال السفن الكبيرة.





